Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 12:37

Эксперт объяснил, зачем Путин внёс уточнения в ядерную доктрину

Эксперт Мартынов: Изменения в ядерной доктрине нужны из-за ситуации в мире

Новые изменения, которые коснулись ядерной доктрины, нужны из-за сложившейся в мире ситуации. Никаких определённых целей в момент внесения уточнений президент России Владимир Путин не преследовал, заявил в беседе с Life.ru директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

В ядерной доктрине потребовались уточнения только из-за текущей ситуации в мире. Безусловно, российский ядерный арсенал — это арсенал сдерживания и это подчёркнуто в доктрине страны. Ядерный щит РФ очень мощный и надёжный и является гарантией безопасности страны. Понятно, что совершенствуются технологии и сооружения. И мне кажется, вряд ли кто-то поспорит с тезисом о том, что Россия — великая ядерная держава

Алексей Мартынов

Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

По его словам, главной частью всего совещания была информация о том, что Россия остаётся миролюбивой страной и стоит на позиции разрядки напряжённости, в том числе и в ядерной сфере. При этом государство видит всю нарастающую агрессию со стороны Запада, поэтому корректирует ядерную доктрину в части регламента применения ЯО.

«Главный принцип — обеспечение безопасности России и её граждан. В любом случае мы делаем всё, чтобы Запад притормозил и пришёл в себя без применения специальных средств, а могут ли они вообще прийти в себя — это покажет вскрытие. В любом случае вся ответственность за напряжённость лежит на Западе», заключил Мартынов.

Песков: Путин провёл совещание по ядерному сдерживанию впервые более чем за год
Песков: Путин провёл совещание по ядерному сдерживанию впервые более чем за год

Напомним, что Путин провёл заседание Совбеза РФ и на нём внёс корректировки в ядерную доктрину России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, глава государства заявил, что РФ оставит за собой право на ядерный ответ в случае, если что-то начнёт угрожать Белоруссии. Также Путин упомянул, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Путин
  • Комментарии Лайфу
  • ядерноесдерживание
  • Политика России
  • Только на Life
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров