Эксперт объяснил, зачем Путин внёс уточнения в ядерную доктрину
Эксперт Мартынов: Изменения в ядерной доктрине нужны из-за ситуации в мире
Новые изменения, которые коснулись ядерной доктрины, нужны из-за сложившейся в мире ситуации. Никаких определённых целей в момент внесения уточнений президент России Владимир Путин не преследовал, заявил в беседе с Life.ru директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
В ядерной доктрине потребовались уточнения только из-за текущей ситуации в мире. Безусловно, российский ядерный арсенал — это арсенал сдерживания и это подчёркнуто в доктрине страны. Ядерный щит РФ очень мощный и надёжный и является гарантией безопасности страны. Понятно, что совершенствуются технологии и сооружения. И мне кажется, вряд ли кто-то поспорит с тезисом о том, что Россия — великая ядерная держава
По его словам, главной частью всего совещания была информация о том, что Россия остаётся миролюбивой страной и стоит на позиции разрядки напряжённости, в том числе и в ядерной сфере. При этом государство видит всю нарастающую агрессию со стороны Запада, поэтому корректирует ядерную доктрину в части регламента применения ЯО.
«Главный принцип — обеспечение безопасности России и её граждан. В любом случае мы делаем всё, чтобы Запад притормозил и пришёл в себя без применения специальных средств, а могут ли они вообще прийти в себя — это покажет вскрытие. В любом случае вся ответственность за напряжённость лежит на Западе», — заключил Мартынов.
Напомним, что Путин провёл заседание Совбеза РФ и на нём внёс корректировки в ядерную доктрину России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, глава государства заявил, что РФ оставит за собой право на ядерный ответ в случае, если что-то начнёт угрожать Белоруссии. Также Путин упомянул, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории.
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