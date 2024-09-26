Эксперт объяснил, зачем Путин внёс уточнения в ядерную доктрину

Новые изменения, которые коснулись ядерной доктрины, нужны из-за сложившейся в мире ситуации. Никаких определённых целей в момент внесения уточнений президент России Владимир Путин не преследовал, заявил в беседе с Life.ru директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

В ядерной доктрине потребовались уточнения только из-за текущей ситуации в мире. Безусловно, российский ядерный арсенал — это арсенал сдерживания и это подчёркнуто в доктрине страны. Ядерный щит РФ очень мощный и надёжный и является гарантией безопасности страны. Понятно, что совершенствуются технологии и сооружения. И мне кажется, вряд ли кто-то поспорит с тезисом о том, что Россия — великая ядерная держава Алексей Мартынов Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ

По его словам, главной частью всего совещания была информация о том, что Россия остаётся миролюбивой страной и стоит на позиции разрядки напряжённости, в том числе и в ядерной сфере. При этом государство видит всю нарастающую агрессию со стороны Запада, поэтому корректирует ядерную доктрину в части регламента применения ЯО.