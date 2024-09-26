Военный аналитик объяснил, на какие украинские атаки Путин разрешил ядерный ответ

Изменения, которые предложил внести президент России Владимир Путин в ядерную доктрину, очень серьёзны и будут приняты, так как «созрели и объективно необходимы». Такую точку зрения выразил доктор военных наук Константин Сивков в беседе с RT.

Аналитик пояснил, что ранее один из пунктов доктрины говорил, что РФ применит ядерное оружие только в случае нанесения ударов с воздуха по стратегически важным объектам. Изменения предполагают, что теперь наша страна не будет дожидаться этого, а ответит противнику сразу после начала воздушно-наступательной операции.

Также нападения Украины теперь не будут рассматриваться с точки зрения одной страны. Если власти Киева нанесут удар, например, по нашей радиолокационной станции загоризонтного наблюдения, то он будет расцениваться, как удар не только Украины, но и США, Британии и Франции. Соответственно ответ последует всем этим странам, добавил эксперт.

Третье изменение, о котором говорил глава государства, касается защиты Белоруссии. Если противник атакует дружественную нам страну, то Россия будет вправе применить ядерное оружие.