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26 сентября, 12:17

Военный аналитик объяснил, на какие украинские атаки Путин разрешил ядерный ответ

Аналитик Сивков: Изменения ядерной доктрины созрели и объективно необходимы

Изменения, которые предложил внести президент России Владимир Путин в ядерную доктрину, очень серьёзны и будут приняты, так как «созрели и объективно необходимы». Такую точку зрения выразил доктор военных наук Константин Сивков в беседе с RT.

Аналитик пояснил, что ранее один из пунктов доктрины говорил, что РФ применит ядерное оружие только в случае нанесения ударов с воздуха по стратегически важным объектам. Изменения предполагают, что теперь наша страна не будет дожидаться этого, а ответит противнику сразу после начала воздушно-наступательной операции.

Также нападения Украины теперь не будут рассматриваться с точки зрения одной страны. Если власти Киева нанесут удар, например, по нашей радиолокационной станции загоризонтного наблюдения, то он будет расцениваться, как удар не только Украины, но и США, Британии и Франции. Соответственно ответ последует всем этим странам, добавил эксперт.

Третье изменение, о котором говорил глава государства, касается защиты Белоруссии. Если противник атакует дружественную нам страну, то Россия будет вправе применить ядерное оружие.

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«Мы теперь Белоруссию защищаем так же, как и свою территорию. А это означает, что Белоруссия и Россия де-факто в военном отношении являются единым государством. Это (будет — Life.ru) документально закреплено», — заключил Сивков.

Напомним, в ходе совещания Совета Безопасности Владимир Путин предложил уточнить условия применения ядерного оружия. Изменения расширят список альянсов и стран, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, РФ оставляет за собой право применить оружие массового поражения в случае массированного авиаудара по российской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что обновление ядерной доктрины станет предупреждением Западу о последствиях в случае нападения на нашу страну.

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Алёна Зиновьева
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