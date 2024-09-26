Слова Путина о неядерных странах вынудили НАТО всерьёз задуматься о помощи Киеву
Эксперт Дэвис: Изменения в ядерной доктрине РФ ставят НАТО перед трудным выбором
Решение президента России Владимира Путина внести в ядерную доктрину пункт о ядерном ударе по неядерной стране призвано заставить НАТО пересмотреть свои убеждения начёт необходимости участия в украинском конфликте. Об этом заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
«Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы», – подчеркнул эксперт.
Такой ход со стороны России, уверен Дэвис, ставит США в нелёгкое положение, поскольку теперь Белый дом вынужден выбирать: продолжать провоцировать Москву на тактический ядерный удар или пожертвовать Украиной.
«Могу сказать абсолютно точно: подавляющее большинство граждан США или любой европейской страны скажет, что не хочет в этом участвовать и приносить свои жизни в жертву», – подытожил аналитик.
Ранее Владимир Путин на заседании Совбеза РФ рассказал, как теперь будет выглядеть изменённая ядерная доктрина России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, российский лидер заявил, что страна оставит за собой право на ядерный ответ в случае, если что-то начнёт угрожать Белоруссии. Также Путин упомянул, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории.
Life.ru