Слова Путина о неядерных странах вынудили НАТО всерьёз задуматься о помощи Киеву

Решение президента России Владимира Путина внести в ядерную доктрину пункт о ядерном ударе по неядерной стране призвано заставить НАТО пересмотреть свои убеждения начёт необходимости участия в украинском конфликте. Об этом заявил отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы», – подчеркнул эксперт.

Такой ход со стороны России, уверен Дэвис, ставит США в нелёгкое положение, поскольку теперь Белый дом вынужден выбирать: продолжать провоцировать Москву на тактический ядерный удар или пожертвовать Украиной.