Байден хочет разрешить Киеву бить вглубь РФ западным оружием, но есть один важный нюанс
Times: Байден разрешит Киеву бить вглубь территории РФ неамериканскими ракетами
Американские власти могут разрешить Киеву применять британские и французские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источники.
Собеседники издания утверждают, что президент США Джо Байден может дать «зелёный свет» Владимиру Зеленскому на использование ракет британских Storm Shadow и их французского аналога — Scalp. При этом Вашингтон не позволит Киеву использовать американские ATACMS, так как в Белом доме «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».
Напомним, в последние дни в США и Киеве идёт активное обсуждение темы ударов по территории РФ американским дальнобойным оружием. В Белом доме неоднократно заявляли, что выступают против атак вглубь РФ, но, тем не менее, там допускают такую возможность. При этом глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по России, сейчас его просто пытаются поизящнее оформить в публичном пространстве. В Кремле назвали «камуфляжной» дискуссию об ударах вглубь России.
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