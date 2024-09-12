Байден хочет разрешить Киеву бить вглубь РФ западным оружием, но есть один важный нюанс

Американские власти могут разрешить Киеву применять британские и французские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что президент США Джо Байден может дать «зелёный свет» Владимиру Зеленскому на использование ракет британских Storm Shadow и их французского аналога — Scalp. При этом Вашингтон не позволит Киеву использовать американские ATACMS, так как в Белом доме «надеются предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта».