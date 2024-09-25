Польша сделала в ООН дерзкое заявление о праве России быть постоянным членом Совбеза
Сикорский усомнился, что РФ может занимать место постоянного члена СБ ООН
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Обложка © Flickr / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
Глава МИД Польши Радослав Сикорский позволил себе очередной выпад в адрес Москвы на заседании Совбеза ООН по Украине. После выступления российского постпреда Василия Небензи он сказал, что РФ не должны были принимать в Совет Безопасности в качестве правопреемницы Советского Союза. Дерзкое заявление он сделал после замечания журналистов о том, что он уже второй раз выступал в ООН после коллеги из РФ и имел возможность ответить на его слова.
«Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия — можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признаётся постоянным членом СБ. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами. Это не совпадение», — высказался Сикорский.
Напомним, что неделя высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке 24 сентября. Участие в ней примут более 130 глав государств и свыше 100 министров иностранных дел. На мероприятии уже выступили ряд политиков, в том числе американский лидер Джо Байден. В рамках своей речи, которая длилась около 25 минут, он затронул тему Украины и бездоказательно обвинил президента РФ Владимира Путина в стремлении «разрушить» соседнюю страну. Также на встречу прибыл представить с российской стороны — министр иностранных дел Сергей Лавров. К слову, сейчас среди постоянных членов ООН, помимо России, есть США, Британия, Франция и Китай.