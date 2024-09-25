Польша сделала в ООН дерзкое заявление о праве России быть постоянным членом Совбеза

Глава МИД Польши Радослав Сикорский позволил себе очередной выпад в адрес Москвы на заседании Совбеза ООН по Украине. После выступления российского постпреда Василия Небензи он сказал, что РФ не должны были принимать в Совет Безопасности в качестве правопреемницы Советского Союза. Дерзкое заявление он сделал после замечания журналистов о том, что он уже второй раз выступал в ООН после коллеги из РФ и имел возможность ответить на его слова.

«Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия — можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признаётся постоянным членом СБ. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами. Это не совпадение», — высказался Сикорский.