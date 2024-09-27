Рябков: Москва следит за реакцией Запада на коррективы в ядерной доктрине РФ

Москва наблюдает за реакцией Запада на корректировки в российской ядерной доктрине. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Когда будет выпущен указ, которым будут одобрены «Основы госполитики в области ядерного сдерживания», тогда можно будет рассуждать на тему восприятия. Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая», — заявил дипломат в беседе с прессой.