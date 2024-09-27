Рябков: Москва следит за реакцией Запада на коррективы в ядерной доктрине РФ
Москва наблюдает за реакцией Запада на корректировки в российской ядерной доктрине. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Когда будет выпущен указ, которым будут одобрены «Основы госполитики в области ядерного сдерживания», тогда можно будет рассуждать на тему восприятия. Но первая реакция нами фиксируется, она достаточно развернутая», — заявил дипломат в беседе с прессой.
Напомним, что российский президент Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине страны. В нём расширен перечень стран и союзов, на которые будет действовать ядерное сдерживание. Также Москва оставляет за собой право ответить ядерным оружием на угрозу безопасности Белоруссии. Кроме того ядерный ответ может последовать за массированным авиаударом по территории РФ.
ТАСС / Сергей Булкин