«Мокрое место останется»: Медведев предупредил Запад после психической реакции на изменённую ядерную доктрину РФ
Медведев: От мелких стран НАТО останется мокрое место в случае конфликта с РФ
Страны, которые рассуждают о превентивном ударе по России, в том числе Эстония, могут стать «мокрым местом». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев предупредил о последствиях превентивного удара по России. Видео © VK / Дмитрий Медведев
«Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчёт только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место», — сказал он ТАСС, комментируя заявления Запада по ядерной доктрине РФ.
Медведев добавил, что каждое государство должно отдавать себе отчёт в том, что они говорят. Политик также указал на психическую реакцию ряда стран на новую ядерную доктрину РФ. При этом нервничать и остро реагировать на заявления президента России Владимира Путина не стоит, отметил зампред Совбеза. По словам Медведева, лучше всего успокоиться и действовать без «странных эмоций».
«Можно сослаться, наверное, на психическое состояние, которое у них сложилось после того, как президент России объявил новые подходы к Основам государственной политики в области ядерного сдерживания. Они должны успокоиться и дальше действовать исходя из интересов своих стран, а не каких-то странных эмоций», — сказал заместитель председателя Совбеза РФ.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин представил, изменённую ядерную доктрину России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, Москва оставит за собой право на ядерный ответ в случае, если что-то начнёт угрожать Белоруссии. Также Путин упомянул, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории.
Life.ru