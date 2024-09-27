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27 сентября, 13:23

«Мокрое место останется»: Медведев предупредил Запад после психической реакции на изменённую ядерную доктрину РФ

Медведев: От мелких стран НАТО останется мокрое место в случае конфликта с РФ

Страны, которые рассуждают о превентивном ударе по России, в том числе Эстония, могут стать «мокрым местом». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев предупредил о последствиях превентивного удара по России. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчёт только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место»,сказал он ТАСС, комментируя заявления Запада по ядерной доктрине РФ.

Медведев добавил, что каждое государство должно отдавать себе отчёт в том, что они говорят. Политик также указал на психическую реакцию ряда стран на новую ядерную доктрину РФ. При этом нервничать и остро реагировать на заявления президента России Владимира Путина не стоит, отметил зампред Совбеза. По словам Медведева, лучше всего успокоиться и действовать без «странных эмоций».

«Можно сослаться, наверное, на психическое состояние, которое у них сложилось после того, как президент России объявил новые подходы к Основам государственной политики в области ядерного сдерживания. Они должны успокоиться и дальше действовать исходя из интересов своих стран, а не каких-то странных эмоций», — сказал заместитель председателя Совбеза РФ.

Путин провёл совещание Совбеза по вопросам развития авиационного комплекса
Путин провёл совещание Совбеза по вопросам развития авиационного комплекса

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин представил, изменённую ядерную доктрину России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, Москва оставит за собой право на ядерный ответ в случае, если что-то начнёт угрожать Белоруссии. Также Путин упомянул, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории.

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Life.ru

Наталья Афонина
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