«Мокрое место останется»: Медведев предупредил Запад после психической реакции на изменённую ядерную доктрину РФ

Страны, которые рассуждают о превентивном ударе по России, в том числе Эстония, могут стать «мокрым местом». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев предупредил о последствиях превентивного удара по России. Видео © VK / Дмитрий Медведев

«Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчёт только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место», — сказал он ТАСС, комментируя заявления Запада по ядерной доктрине РФ.

Медведев добавил, что каждое государство должно отдавать себе отчёт в том, что они говорят. Политик также указал на психическую реакцию ряда стран на новую ядерную доктрину РФ. При этом нервничать и остро реагировать на заявления президента России Владимира Путина не стоит, отметил зампред Совбеза. По словам Медведева, лучше всего успокоиться и действовать без «странных эмоций».