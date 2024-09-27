Столтенберг испугался за НАТО и Киев после совещания Путина по ядерной доктрине
За НАТО и Украину после слов президента России Владимира Путина начал переживать уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил об этом во время выступления в Atlantic Council в Вашингтоне.
«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали её. Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», — сказал он.
Напомним, что 25 сентября глава РФ провёл заседание Совета Безопасности России. На нём он озвучил детали новой ядерной доктрины России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, Путин напомнил о праве Москвы применять ЯО для защиты Белоруссии, а также порассуждал об использовании оружия массового поражения при массированной воздушной атаке.
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