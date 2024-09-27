Столтенберг испугался за НАТО и Киев после совещания Путина по ядерной доктрине

За НАТО и Украину после слов президента России Владимира Путина начал переживать уходящий генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил об этом во время выступления в Atlantic Council в Вашингтоне.

«Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали её. Цель в том, чтобы не дать тем, кто помогает Украине, защищать себя», — сказал он.