«Это абсолютное зеркало»: Песков высказался об изменении ядерной доктрины РФ
Песков назвал изменения в ядерной доктрине РФ зеркалом позиции Запада
Анонсированные изменения в ядерной доктрине России — это зеркальный ответ позиции Запада. Такое заявление в интервью Павлу Зарубину сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.
Песков прокомментировал изменение ядерной доктрины РФ. Видео © Telegram / Зарубин
«Конечно, мы строим своё понимание о подходах наших визави, или наших партнёров, или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное зеркало той позиции, которую он занимает», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о роли заявлений Запада в изменении ядерной доктрины РФ.
Напомним, что на днях Владимир Путин объявил об изменениях в ядерной доктрине РФ. В частности, расширен перечень стран и союзов, на которые будет действовать ядерное сдерживание. Также Москва оставляет за собой право ответить ядерным оружием на угрозу безопасности Белоруссии. Кроме того, ядерный ответ может последовать за массированным авиаударом по российской территории.
Life.ru