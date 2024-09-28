«Это абсолютное зеркало»: Песков высказался об изменении ядерной доктрины РФ

Анонсированные изменения в ядерной доктрине России — это зеркальный ответ позиции Запада. Такое заявление в интервью Павлу Зарубину сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, фрагмент беседы опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

«Конечно, мы строим своё понимание о подходах наших визави, или наших партнёров, или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное зеркало той позиции, которую он занимает», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о роли заявлений Запада в изменении ядерной доктрины РФ.