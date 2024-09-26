«Это безответственно»: Блинкен выступил против обновления ядерной доктрины России

Шаг России, направленный на изменение ядерной доктрины и форматирование её под современные реалии — безответственный шаг российских властей, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, сейчас не время вносить изменения в документ, потому что лидеры стран пытаются решить вопросы кризисов на заседании ООН.