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26 сентября, 15:46

«Это безответственно»: Блинкен выступил против обновления ядерной доктрины России

Блинкен назвал обновление ядерной доктрины России безответственным шагом

Шаг России, направленный на изменение ядерной доктрины и форматирование её под современные реалии — безответственный шаг российских властей, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, сейчас не время вносить изменения в документ, потому что лидеры стран пытаются решить вопросы кризисов на заседании ООН.

«Изменение российской ядерной доктрины — это безответственно, особенно в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) для обсуждения кризисов», — передаёт его слова Reuters.

Эксперт объяснил, зачем Путин внёс уточнения в ядерную доктрину
Эксперт объяснил, зачем Путин внёс уточнения в ядерную доктрину

Как рассказывал Life.ru, президент Владимир Путин на совещании Совбеза предложил изменить российскую ядерную доктрину. Он выделил несколько пунктов, которые войдут в новый документ. Так, по его словам, увеличится список стран и альянсов, на которые распространится ядерное сдерживание. Также Россия сможет ударить «ядеркой» в случае массированной атаки по своей территории, а также при нападках на Белоруссию.

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ТАСС / Zuma

Александра Мышляева
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