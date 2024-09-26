«Это безответственно»: Блинкен выступил против обновления ядерной доктрины России
Блинкен назвал обновление ядерной доктрины России безответственным шагом
Шаг России, направленный на изменение ядерной доктрины и форматирование её под современные реалии — безответственный шаг российских властей, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, сейчас не время вносить изменения в документ, потому что лидеры стран пытаются решить вопросы кризисов на заседании ООН.
«Изменение российской ядерной доктрины — это безответственно, особенно в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН) для обсуждения кризисов», — передаёт его слова Reuters.
Как рассказывал Life.ru, президент Владимир Путин на совещании Совбеза предложил изменить российскую ядерную доктрину. Он выделил несколько пунктов, которые войдут в новый документ. Так, по его словам, увеличится список стран и альянсов, на которые распространится ядерное сдерживание. Также Россия сможет ударить «ядеркой» в случае массированной атаки по своей территории, а также при нападках на Белоруссию.
ТАСС / Zuma