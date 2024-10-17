Глава киевского режима Владимир Зеленский несёт ответственность за начало конфликта на Украине и именно он должен был его предотвратить. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью подкасту PBD.

«Зеленский — один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему $100 миллиардов. Кто ещё в истории получал такие деньги?», — заявил политик.

Кроме того, кандидат в президенты от республиканцев утверждает, что действующий президент Джо Байден «спровоцировал» нынешнюю ситуацию на Украине. Он неоднократно подчёркивал, что при его правлении этого конфликта, по его мнению, не произошло бы.