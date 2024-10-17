Трамп назвал виновника конфликта на Украине
Трамп возложил на Зеленского ответственность за начало конфликта на Украине
Кандидат в президенты СШАА Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Глава киевского режима Владимир Зеленский несёт ответственность за начало конфликта на Украине и именно он должен был его предотвратить. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью подкасту PBD.
«Зеленский — один из величайших продавцов, которых я когда-либо видел. Каждый раз, когда он появляется, мы даем ему $100 миллиардов. Кто ещё в истории получал такие деньги?», — заявил политик.
Кроме того, кандидат в президенты от республиканцев утверждает, что действующий президент Джо Байден «спровоцировал» нынешнюю ситуацию на Украине. Он неоднократно подчёркивал, что при его правлении этого конфликта, по его мнению, не произошло бы.
Республиканец в последнее время проявляет всё большую симпатию к российскому президенту на фоне продолжающегося конфликта. В ходе дебатов с вице-президентом Камалой Харрис, прошедших в прошлом месяце, он заявил о необходимости завершить конфликт, однако уклонился от ответа на вопрос, поддерживает ли он победу Украины.
Дональд Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что при его президентстве российско-украинский конфликт можно было бы избежать. Трамп также утверждал, что ему по силам урегулировать ситуацию до 2025 года, если он вновь станет президентом США. По его словам, конфликт не достиг бы таких масштабов, если бы Путин уважал Джо Байдена.