"Не уважает Байдена": Трамп рассказал, почему Путин начал спецоперацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин не испытывает уважения к американскому коллеге Джо Байдену, и именно это послужило причиной начала российской спецоперации на Украине. Такое мнение высказал бывший лидер США Дональд Трамп.

"Путин [начал СВО] лишь потому, что он не уважает Байдена", — написал он в соцсетях.

Также Трамп, комментируя ежегодное послание Байдена "О положении страны", выразил уверенность, что подобных ситуаций не произойдёт в том случае, если он добьётся победы на предстоящих выборах главы государства.