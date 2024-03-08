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8 марта, 06:46

"Не уважает Байдена": Трамп рассказал, почему Путин начал спецоперацию на Украине

Трамп: Путин начал СВО на Украине из-за того, что не уважает Байдена

Президент РФ Владимир Путин не испытывает уважения к американскому коллеге Джо Байдену, и именно это послужило причиной начала российской спецоперации на Украине. Такое мнение высказал бывший лидер США Дональд Трамп.

"Путин [начал СВО] лишь потому, что он не уважает Байдена", — написал он в соцсетях.

Также Трамп, комментируя ежегодное послание Байдена "О положении страны", выразил уверенность, что подобных ситуаций не произойдёт в том случае, если он добьётся победы на предстоящих выборах главы государства.

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"И на протяжении четырёх лет (пребывания Трампа у власти) этого не произошло!" — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Джо Байден зачитал ежегодное послание к Конгрессу "О положении страны", в котором затронул ряд внутри- и внешнеполитических вопросов. В частности, глава Белого дома решительно отверг возможность появления американских солдат на Украине и заверил президента России Владимира Путина, что Штаты "не прогнутся". При этом Трамп назвал обращение Байдена к Конгрессу позором.

Обложка ©

ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL

Иван Косицын
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