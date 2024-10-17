Ядерное оружие или НАТО: Бравирующий Зеленский похвастался поставленным Трампу ультиматумом

Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом вновь поднял вопрос о ядерном оружии для Украины. По словам Зеленского, альтернативой этому является вступление в НАТО.

«В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: «Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс». Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.