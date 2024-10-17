Ядерное оружие или НАТО: Бравирующий Зеленский похвастался поставленным Трампу ультиматумом
Зеленский: Либо Украина будет иметь ядерное оружие, либо она вступит в НАТО
Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом вновь поднял вопрос о ядерном оружии для Украины. По словам Зеленского, альтернативой этому является вступление в НАТО.
«В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: «Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс». Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.
Напомним, в конце сентября Владимир Зеленский прибыл в США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с Дональдом Трампом он отложил возвращение в Киев. Переговоры бывшего президента США и Зеленского продолжались около часа, в результате американский политик даже пообещал посетить Незалежную. Однако СМИ назвали встречу провалом для Зеленского.
ТАСС / AP