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17 октября, 14:01

Ядерное оружие или НАТО: Бравирующий Зеленский похвастался поставленным Трампу ультиматумом

Зеленский: Либо Украина будет иметь ядерное оружие, либо она вступит в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом вновь поднял вопрос о ядерном оружии для Украины. По словам Зеленского, альтернативой этому является вступление в НАТО.

«В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: «Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, — либо мы должны иметь какой-то альянс». Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

Напомним, в конце сентября Владимир Зеленский прибыл в США для представления своего «плана победы». Известно, что ради встречи с Дональдом Трампом он отложил возвращение в Киев. Переговоры бывшего президента США и Зеленского продолжались около часа, в результате американский политик даже пообещал посетить Незалежную. Однако СМИ назвали встречу провалом для Зеленского.

Генсек НАТО предупредил, что перед Украиной может «вынырнуть» новый член альянса
Генсек НАТО предупредил, что перед Украиной может «вынырнуть» новый член альянса
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ТАСС / AP

Никита Никонов
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