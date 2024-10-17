Генсек НАТО предупредил, что перед Украиной может «вынырнуть» новый член альянса

Украина может стать 33-м членом НАТО, если «никто не вынырнет» перед ней. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в Брюсселе.

«В будущем — да, Украина может стать 33-м или 34-м членом НАТО. На данный момент представляется, что Украина станет 33-й страной, но, возможно, кто-то другой вступит до неё», — подчеркнул генсек альянса на встрече министров обороны.

Рютте дополнил, что НАТО пытается сделать путь Незалежной в альянс необратимым. Политик также прокомментировал призывы Владимира Зеленского дать Киеву вступить в альянс до завершения конфликта в качестве высшей формы гарантий безопасности. По словам Рютте, лучшими гарантиями являются поставки Киеву оружия и двусторонние соглашения о безопасности со странами НАТО.

В НАТО на данный момент входят 32 государства, весной 2024-го в альянс приняли Швецию.