Генсек НАТО предупредил, что перед Украиной может «вынырнуть» новый член альянса
Генсек Рютте: Украина станет 33-м или 34-м членом НАТО
Украина может стать 33-м членом НАТО, если «никто не вынырнет» перед ней. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте в Брюсселе.
«В будущем — да, Украина может стать 33-м или 34-м членом НАТО. На данный момент представляется, что Украина станет 33-й страной, но, возможно, кто-то другой вступит до неё», — подчеркнул генсек альянса на встрече министров обороны.
Рютте дополнил, что НАТО пытается сделать путь Незалежной в альянс необратимым. Политик также прокомментировал призывы Владимира Зеленского дать Киеву вступить в альянс до завершения конфликта в качестве высшей формы гарантий безопасности. По словам Рютте, лучшими гарантиями являются поставки Киеву оружия и двусторонние соглашения о безопасности со странами НАТО.
В НАТО на данный момент входят 32 государства, весной 2024-го в альянс приняли Швецию.
А ранее Марк Рютте заявил, что Украина вступит в НАТО, когда придёт время. По словам генсека альянса, лидеры стран обсуждают, как приблизить этот момент.
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