Раскрыто важное условие Запада для принятия Украины в НАТО

Перед тем, как Украина сможет присоединиться к НАТО, ей необходимо провести чёткую демаркацию своих границ. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на дипломатов альянса.

«Границы Украины необходимо чётко демаркировать, прежде чем она может вступить (в НАТО. — Прим. Life.ru)», — сказано в материале.

Представители Североатлантического альянса уточнили, что это позволит определить условия, при которых может быть применён пятый пункт устава НАТО, касающийся коллективной обороны. Напомним, что согласно пункту нападение на одного из членов блока будет рассматриваться участниками организации как атака против всех членов НАТО.