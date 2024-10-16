Киев призывает американского лидера Джо Байдена позволить Украине вступить в НАТО до того, как он покинет Белый дом и уйдёт с поста президента США. Об этом сообщила посол Украины в альянсе Наталья Галибаренко.

«Мы считаем, что приглашение Украины в данный момент — это политический сигнал. Мы искренне верим, что это может стать частью наследия нынешней американской администрации», — заявила Галибаренко в беседе с Reuters.

В материале отмечается, что одной из причин начала специальной военной операции стало потенциальное членство Украины в НАТО. Однако украинская верхушка твёрдо убеждена, что приглашение вынудит Россию отказаться от первоначальных целей и отступить. Однако большая часть членов НАТО на данный момент не готовы к принятию Украины, что подтвердил источник из американского правительства.