НАТО не даёт Украине повторить ошибку, положившую начало СВО
Reuters: Киев призывает ко вступлению Украины в НАТО до отставки Байдена
Киев призывает американского лидера Джо Байдена позволить Украине вступить в НАТО до того, как он покинет Белый дом и уйдёт с поста президента США. Об этом сообщила посол Украины в альянсе Наталья Галибаренко.
«Мы считаем, что приглашение Украины в данный момент — это политический сигнал. Мы искренне верим, что это может стать частью наследия нынешней американской администрации», — заявила Галибаренко в беседе с Reuters.
В материале отмечается, что одной из причин начала специальной военной операции стало потенциальное членство Украины в НАТО. Однако украинская верхушка твёрдо убеждена, что приглашение вынудит Россию отказаться от первоначальных целей и отступить. Однако большая часть членов НАТО на данный момент не готовы к принятию Украины, что подтвердил источник из американского правительства.
Между тем, у североатлантического альянса похоже есть собственный план разрешения украинского конфликта. Так, НАТО прямо сейчас занимается разрабаткой новой стратегии взаимодействия с Россией, что подтвердил представитель Госдепа США Джеймс О'Брайен. Она якобы призвана сплотить всех союзников в свете растущей напряжённости между альянсом и Россией.
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