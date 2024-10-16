Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
16 октября, 09:23

НАТО не даёт Украине повторить ошибку, положившую начало СВО

Reuters: Киев призывает ко вступлению Украины в НАТО до отставки Байдена

Киев призывает американского лидера Джо Байдена позволить Украине вступить в НАТО до того, как он покинет Белый дом и уйдёт с поста президента США. Об этом сообщила посол Украины в альянсе Наталья Галибаренко.

«Мы считаем, что приглашение Украины в данный момент — это политический сигнал. Мы искренне верим, что это может стать частью наследия нынешней американской администрации», заявила Галибаренко в беседе с Reuters.

В материале отмечается, что одной из причин начала специальной военной операции стало потенциальное членство Украины в НАТО. Однако украинская верхушка твёрдо убеждена, что приглашение вынудит Россию отказаться от первоначальных целей и отступить. Однако большая часть членов НАТО на данный момент не готовы к принятию Украины, что подтвердил источник из американского правительства.

Лавров заявил о возрождении нацистских «ценностей» в странах ЕС и НАТО
Лавров заявил о возрождении нацистских «ценностей» в странах ЕС и НАТО

Между тем, у североатлантического альянса похоже есть собственный план разрешения украинского конфликта. Так, НАТО прямо сейчас занимается разрабаткой новой стратегии взаимодействия с Россией, что подтвердил представитель Госдепа США Джеймс О'Брайен. Она якобы призвана сплотить всех союзников в свете растущей напряжённости между альянсом и Россией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Мария Любицкая
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров