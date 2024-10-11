Лавров заявил о возрождении нацистских «ценностей» в странах ЕС и НАТО
Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что нацистские «ценности» снова набирают популярность в ряде стран Европейского Союза и НАТО. Об этом он заявил на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС).
В своем выступлении российский министр отметил, что западные страны, провозглашающие защиту Устава ООН, утверждают, что поддержка Украины связана с защитой европейских ценностей. Однако Лавров обратил внимание на то, что процесс возрождения нацистских идей в странах ЕС и НАТО давно заметен, и назвал это явление крайне опасным.
Ранее Лавров уже выразил озабоченность ремилитаризацией Японии. Как он отметил, данная тенденция может привести к демонтажу нынешней системы мироустройства.