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11 октября, 19:43

Лавров заявил о возрождении нацистских «ценностей» в странах ЕС и НАТО

Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что нацистские «ценности» снова набирают популярность в ряде стран Европейского Союза и НАТО. Об этом он заявил на 19-м Восточноазиатском саммите (ВАС).

В своем выступлении российский министр отметил, что западные страны, провозглашающие защиту Устава ООН, утверждают, что поддержка Украины связана с защитой европейских ценностей. Однако Лавров обратил внимание на то, что процесс возрождения нацистских идей в странах ЕС и НАТО давно заметен, и назвал это явление крайне опасным.

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Ранее Лавров уже выразил озабоченность ремилитаризацией Японии. Как он отметил, данная тенденция может привести к демонтажу нынешней системы мироустройства.

Анатолий Цейко
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