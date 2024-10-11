Лавров выразил озабоченность ремилитаризацией Японии, подстрекаемой США
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
В Москве беспокоятся из-за ремилитаризации Японии. Данная тенденция может привести к демонтажу нынешней системы мироустройства, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите.
«Что касается конкретно Японии, то мы серьёзно озабочены ремилитаризацией этой страны. Откровенный отказ от мирного развития страны, конечно же, не может не беспокоить. Это может, в общем-то, привести к демонтажу всей системы современного мироустройства», — заявил Лавров.
Дипломат отметил, что замена нынешнего положения на порядок, который строится на правилах, озвученных премьер-министром Японии Сигэру Исиба на заседании. Лавров уверен, что увеличение финансирования сферы обороны в Японии, а также разработка концепции, позволяющей превентивные удары, ведёт страну к ошибкам Второй мировой войны.
Представитель МИД уверен, что в сторону милитаризации Японию склоняют Соединённые Штаты. в пример Лавров привёл заявление посла США Рама Эмануэля, который говорил о создании в Азиатско-Тихоокеанском регионе «торгово-оборонительного совета из примерно 50 стран, для того чтобы экономически сдерживать Китай».
Недавно новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил с враждебной речью перед парламентом. 67-летний мужчина заявил, что курс властей страны на решение «территориальной проблемы и заключение мирного договора» с Россией остался прежним.