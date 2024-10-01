Сигэру Исиба избран новым премьером Японии
Сигэру Исиба. Фото © ТАСС / EPA / POOL / KIM KYUNG-HOON
Председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба в ходе голосования в парламенте избран 102-м премьер-министром страны. Голоса за политика отдало большинство депутатов, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.
В ключевой нижней палате за Исибу проголосовали 291 парламентарий из 465. Его соперника лидера Конституционно-демократической партии Ёсихико Ноду поддержали 100 депутатов. Голосование сейчас проходит и в верхней палате парламента, где правящая коалиция ЛДП и партии «Комэйто» также располагают большинством. Но решение нижней палаты имеет приоритет, поэтому уже ближайшие часы Исиба сформирует правительство, вне зависимости от итогов формального голосования.
Напомним, бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба был избран главой правящей Либерально-демократической партии, получив 215 из 415 голосов однопартийцев во втором туре голосования. Его соперница, министр экономической безопасности Санаэ Такаити, набрала 194 голоса.