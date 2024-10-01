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1 октября, 05:46

Сигэру Исиба избран новым премьером Японии

Сигэру Исиба. Фото © ТАСС / EPA / POOL / KIM KYUNG-HOON

Сигэру Исиба. Фото © ТАСС / EPA / POOL / KIM KYUNG-HOON

Председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба в ходе голосования в парламенте избран 102-м премьер-министром страны. Голоса за политика отдало большинство депутатов, трансляция заседания велась на сайте нижней палаты.

В ключевой нижней палате за Исибу проголосовали 291 парламентарий из 465. Его соперника лидера Конституционно-демократической партии Ёсихико Ноду поддержали 100 депутатов. Голосование сейчас проходит и в верхней палате парламента, где правящая коалиция ЛДП и партии «Комэйто» также располагают большинством. Но решение нижней палаты имеет приоритет, поэтому уже ближайшие часы Исиба сформирует правительство, вне зависимости от итогов формального голосования.

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Напомним, бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба был избран главой правящей Либерально-демократической партии, получив 215 из 415 голосов однопартийцев во втором туре голосования. Его соперница, министр экономической безопасности Санаэ Такаити, набрала 194 голоса.

Андрей Бражников
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