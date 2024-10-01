Правительство Японии во главе с Кисидой ушло в отставку в полном составе

Японское правительство, возглавляемое Фумио Кисидой, ушло в отставку в полном составе. Новый кабмин возглавит Сигэру Исиба, который стал председателем Либерально-демократической партии (ЛДП) по итогам выборов 27 сентября. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

В ходе внеочередной сессии парламента Исиба будет избран новым премьер-министром Японии, так как ЛДП и её коалиционный партнёр, партия «Комэйто», контролируют большинство в обеих палатах парламента.

По сообщениям местных СМИ, несколько ключевых министров сохранят свои посты. Среди них Ёсимаса Хаяси, который был конкурентом Исибы на выборах лидера ЛДП, а также Тэцуо Сайто, представляющий партию «Комэйто» и возглавляющий министерство государственных земель, инфраструктуры и транспорта. Предполагается, что пост министра обороны займёт Гэн Накатани, который ранее исполнял эту роль при Синдзо Абэ.

Состав нового кабинета будет утверждён императором Нарухито во второй половине дня. До этого момента действующий кабинет продолжит исполнять свои обязанности.