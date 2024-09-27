Главой правящей партии Японии стал бывший министр обороны Сигэру Исибу

Во втором туре голосования предпочтение 67-летнему политику отдали 215 из 415 однопартийцев. Его соперница министр экономической безопасности Японии 63-летняя Санаэ Такаити сумела набрать 194 из 415 голосов. Во втором туре проголосовали 362 из 368 действующих депутатов ЛДП с правом голоса, а региональными ячейками было отдано 47 голосов по числу префектур в Японии.