Главой правящей партии Японии стал бывший министр обороны Сигэру Исибу
Сигэру Исиба после избрания главой ЛДП. Фото © ТАСС / HIRO KOMAE / POOL
Бывший глава японского Минобороны Сигэру Исиба назначен главой правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП). 1 октября он станет новым премьером Японии.
Во втором туре голосования предпочтение 67-летнему политику отдали 215 из 415 однопартийцев. Его соперница министр экономической безопасности Японии 63-летняя Санаэ Такаити сумела набрать 194 из 415 голосов. Во втором туре проголосовали 362 из 368 действующих депутатов ЛДП с правом голоса, а региональными ячейками было отдано 47 голосов по числу префектур в Японии.
Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что ну будет переизбираться на второй срок. Недавно японский депутат обвинил его в том, что он не требует от США извинений за атомные бомбардировки Хиросимы. Кстати, семья Кисиды родом именно оттуда, а сам он каждый год в детстве ездил туда на лето. Многие его родственники погибли тогда из-за действий американских властей.