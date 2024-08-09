"Премьера из Хиросимы" призвали требовать извинений от США за атомную бомбардировку Японский депутат Судзуки призвал Кисиду требовать извинений от США за 1945 год 9 августа, 07:56 Хиросима после ядерного взрыва. Обложка © Фотохроника ТАСС

Председатель японского правительства Фумио Кисида предпочитает не вспоминать, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросили США, хотя должен был бы требовать от Вашингтона признания вины и извинений. Об этом сообщил РИА "Новости" депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

"Фумио Кисида часто говорит, что он "премьер-министр из Хиросимы, пострадавшей от ядерного оружия". Но пострадавшей от атомного оружия Хиросиму сделали США. И он должен был бы сказать Америке, что она обязана извиниться перед японским народом", — сказал он.

По его мнению, Кисида обязан прибегнуть к дипломатии и надавить на США, так как в следующем году исполнится 80 лет со дня той ужасной трагедии и японский народ ждёт реакции американской стороны.

Напомним, США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. Общее число погибших превысило 450 тысяч человек, однако многие выжившие умирали через несколько лет от полученных травм. В прошлом году на церемонии в память о жертвах бомбардировок председатель японского правительства Фумио Кисида в своей речи не упомянул о роли США в гибели людей. При этом политик не забыл обвинить Россию в якобы создании сегодня ядерных угроз.

Авторы Татьяна Миссуми