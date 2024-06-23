Японцы отчитали премьера Кисиду из-за американских военных баз на Окинаве

Жители самой южной японской префектуры Окинава встревожены из-за американских военных баз, происшествий с солдатами США и стремительной передислокации сил самообороны. Об этом заявил во время траурной церемонии, посвящённой окончанию битвы за Окинаву, губернатор региона Дэнни Тамаки.

"С той войны прошло 79 лет. Как наши предки смотрят сейчас на этот мир и на Окинаву? Присутствие огромных американских баз, инциденты и происшествия с американскими военными, экологические проблемы из-за американских баз, чрезмерное бремя Окинавы из-за американских баз продолжается и сейчас. Сейчас стремительно продвигается передислокация сил самообороны на Окинаву. Всё это накладывается на нашу память о битве за Окинаву и вызывает у населения большое беспокойство", — подчеркнул Тамаки.

На церемонию также приехали премьер-министр Японии Фумио Кисида и главы обеих палат парламента страны. Политик признал бремя Окинавы, где американские власти расположили около 70% военных баз, однако остальная часть его выступления сопровождалась неодобрительными возгласами японского народа.

США высадились на Окинаве 26 марта 1945 года в рамках операции "Айсберг". Эта битва продолжалась до 23 июня. Она стала последним и одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. Сражение унесло жизни 200 тысяч человек, половина из которых являлись мирными японскими гражданами. Власти префектуры отмечают, что тогда погиб каждый четвёртый житель Окинавы.