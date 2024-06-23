Японцы отчитали премьера Кисиду из-за американских военных баз на Окинаве
Жители Окинавы недовольны, что в префектуре сосредоточено 70% военных баз США
Жители самой южной японской префектуры Окинава встревожены из-за американских военных баз, происшествий с солдатами США и стремительной передислокации сил самообороны. Об этом заявил во время траурной церемонии, посвящённой окончанию битвы за Окинаву, губернатор региона Дэнни Тамаки.
"С той войны прошло 79 лет. Как наши предки смотрят сейчас на этот мир и на Окинаву? Присутствие огромных американских баз, инциденты и происшествия с американскими военными, экологические проблемы из-за американских баз, чрезмерное бремя Окинавы из-за американских баз продолжается и сейчас. Сейчас стремительно продвигается передислокация сил самообороны на Окинаву. Всё это накладывается на нашу память о битве за Окинаву и вызывает у населения большое беспокойство", — подчеркнул Тамаки.
На церемонию также приехали премьер-министр Японии Фумио Кисида и главы обеих палат парламента страны. Политик признал бремя Окинавы, где американские власти расположили около 70% военных баз, однако остальная часть его выступления сопровождалась неодобрительными возгласами японского народа.
США высадились на Окинаве 26 марта 1945 года в рамках операции "Айсберг". Эта битва продолжалась до 23 июня. Она стала последним и одним из крупнейших сражений Второй мировой войны. Сражение унесло жизни 200 тысяч человек, половина из которых являлись мирными японскими гражданами. Власти префектуры отмечают, что тогда погиб каждый четвёртый житель Окинавы.
Нынешнее правительство Японии совместно с руководством США делают всё, что могут, чтобы японцы беззаветно любили Америку, выкинув из памяти те самые две ядерные бомбы. Ранее японский зампостпред в ООН заявила, что страна никогда не смирится с "российской ядерной угрозой", поскольку она всё ещё помнит тот ядерный пепел на своём теле. Однако о той стране, благодаря которой у Японии появились такие воспоминания, не было сказано ни слова.
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