В Японии нашли пугающие "тонкие детали" в соглашении России и КНДР BS Fuji: В договоре между РФ и КНДР есть "непонятные детали", пугающие Японию 22 июня, 09:32 Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото © ЦТАК

Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве, в котором обозначены "непонятные тонкие детали". Об этом сказал в эфире телеканала BS Fuji японский политолог и журналист Итиё Исикава, подчеркнув, что подобные моменты вызывают у Токио вопросы и тревогу.

"В этом договоре есть непонятные тонкие детали. Вот они-то как раз и вызывают беспокойство", — отметил специалист.

По словам Исикавы, президент РФ Владимир Путин сделал акцент на том, что у Северной Кореи есть собственное ядерное оружие, поэтому страна не нуждается в российской поддержке в данном вопросе. Политолог добавил, что Москва преследует цель "распылить" сдерживающий потенциал США между Европой и Азией, а значит, соглашение между РФ и КНДР поможет в реализации данной задачи.

Авторы Татьяна Миссуми