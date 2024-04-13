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13 апреля, 01:52

Япония тыкнула России и забыла о США, напомнив в ООН об ударах по Хиросиме и Нагасаки

Япония пригрозила России, вспоминая о Хиросиме и Нагасаки, не упомянув США

Токио никогда не смирится с "российской ядерной угрозой", потому что не может допустить повторения катастрофы Хиросимы и Нагасаки. Об этом заявила на заседании Совбеза ООН по Украине зампостпреда Японии при всемирной организации Мицуко Сино.

"Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия", — сказала дипломат, умолчав, что причиной прошлой трагедии были США, а не Россия.

Функции штаба ВС США в Японии будут расширены
Функции штаба ВС США в Японии будут расширены

Ранее в МИД РФ сделали представление послу Японии Акире Муто из-за опасных связей с США. По словам замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко, опасные тенденции в развитии военного партнёрства двух государств создают угрозы безопасности во всей Северо-Восточной Азии.

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Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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