Токио никогда не смирится с "российской ядерной угрозой", потому что не может допустить повторения катастрофы Хиросимы и Нагасаки. Об этом заявила на заседании Совбеза ООН по Украине зампостпреда Японии при всемирной организации Мицуко Сино.

"Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия", — сказала дипломат, умолчав, что причиной прошлой трагедии были США, а не Россия.