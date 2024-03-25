Функции штаба ВС США в Японии будут расширены

Штаб Вооружённых сил США в Японии (USFJ) получит расширенные права, позволяющие ему самостоятельно координировать свои действия с Силами самообороны островного государства. Такие данные обнародовало агентство Kyodo.

Пока инициатива существует лишь на уровне планов военного командования. Однако её утверждение может состояться уже 10 апреля — в ходе встречи премьера Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена.