Функции штаба ВС США в Японии будут расширены
Kyodo: США наделят штаб своих вооружённых сил в Японии новыми правами
Штаб Вооружённых сил США в Японии (USFJ) получит расширенные права, позволяющие ему самостоятельно координировать свои действия с Силами самообороны островного государства. Такие данные обнародовало агентство Kyodo.
Пока инициатива существует лишь на уровне планов военного командования. Однако её утверждение может состояться уже 10 апреля — в ходе встречи премьера Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена.
"Ожидается, что Соединённые Штаты и Япония договорятся о пересмотре своих операций по командованию и контролю, когда две страны проведут саммит в Вашингтоне в апреле", — добавили в агентстве, сославшись на источники.
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