В МИД РФ сделали представление послу Японии из-за опасных связей с США Замглавы МИД Руденко указал послу Японии на деградацию отношений Москвы и Токио 12 апреля, 14:20 Послу Японии в Москве указали на деградацию отношений Токио и Москвы. Обложка © Zuma / TASS

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко встретился с послом Японии в Москве Акирой Муто, которому было указано на деградацию российско-японских отношений из-за "стараний Токио". Об этом сказано на сайте МИД РФ.

"Послу [Японии] было сделано представление по некоторым практическим вопросам двусторонних отношений, которые стараниями Токио деградировали до беспрецедентно низкого уровня", — говорится в тексте.

Руденко обратил внимание Муто на опасные тенденции в развитии военного партнёрства Японии и США, которые создают угрозы безопасности во всей Северо-Восточной Азии. Руденко предупредил, что Москва учтёт эти факторы при формировании политики в отношении Токио.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Япония может присоединиться к объединению AUKUS (США, Великобритания, Австралия). Эта информация появилась на фоне поездки премьер-министра Страны восходящего солнца Фумио Кисиды в США. AUKUS был основан в сентябре 2021 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что военный альянс США и Японии — и, в частности, размещение американских военных на островах — всегда мешал заключению мирного договора между Москвой и Токио.

Авторы Татьяна Миссуми