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8 апреля, 09:43

Песков: Военный альянс США и Японии мешает заключению мирного договора с Токио

Военный альянс США и Японии и, в частности, размещение американских военных на островах всегда мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Де-факто оборонный союз уже присутствует. Мы знаем о военном потенциале США, который размещён в Японии, кстати, вблизи наших границ", — заявил представитель Кремля на брифинге, комментируя сообщения о планах США и Японии углубить военное сотрудничество в формате AUKUS.

Песков указал, что военное присутствие Соединённых Штатов всегда было камнем преткновения в попытках выйти на урегулирование проблемы заключения мирного договора.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Япония может присоединиться к объединению AUKUS (США, Великобритания, Австралия). Эта информация появилась на фоне поездки премьер-министра Страны восходящего солнца Фумио Кисиды в США. AUKUS было основано в сентябре 2021 года. Президент Штатов Джо Байден назвал целью его создания предоставление участникам гарантий обладания самыми современными средствами реагирования на стремительно развивающиеся угрозы.

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Напомним, что заключению мирного договора препятствуют попытки Токио оспорить принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после вхождения в 1945 году архипелага в состав СССР. Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. В 2022 году Япония вернула в "Синюю книгу по дипломатии" формулировку об "оккупации" Южных Курил Россией, назвав острова своей неотъемлемой частью. В феврале 2023 года Кисида заявлял, что позиция японских властей в отношении островов, входящих в южную часть Курил, остаётся неизменной и не поменяется в будущем.

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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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