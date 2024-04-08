Песков: Военный альянс США и Японии мешает заключению мирного договора с Токио

Военный альянс США и Японии и, в частности, размещение американских военных на островах всегда мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Де-факто оборонный союз уже присутствует. Мы знаем о военном потенциале США, который размещён в Японии, кстати, вблизи наших границ", — заявил представитель Кремля на брифинге, комментируя сообщения о планах США и Японии углубить военное сотрудничество в формате AUKUS.

Песков указал, что военное присутствие Соединённых Штатов всегда было камнем преткновения в попытках выйти на урегулирование проблемы заключения мирного договора.