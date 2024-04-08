Песков: Военный альянс США и Японии мешает заключению мирного договора с Токио
Военный альянс США и Японии и, в частности, размещение американских военных на островах всегда мешало заключению мирного договора между Москвой и Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Де-факто оборонный союз уже присутствует. Мы знаем о военном потенциале США, который размещён в Японии, кстати, вблизи наших границ", — заявил представитель Кремля на брифинге, комментируя сообщения о планах США и Японии углубить военное сотрудничество в формате AUKUS.
Песков указал, что военное присутствие Соединённых Штатов всегда было камнем преткновения в попытках выйти на урегулирование проблемы заключения мирного договора.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Япония может присоединиться к объединению AUKUS (США, Великобритания, Австралия). Эта информация появилась на фоне поездки премьер-министра Страны восходящего солнца Фумио Кисиды в США. AUKUS было основано в сентябре 2021 года. Президент Штатов Джо Байден назвал целью его создания предоставление участникам гарантий обладания самыми современными средствами реагирования на стремительно развивающиеся угрозы.
Напомним, что заключению мирного договора препятствуют попытки Токио оспорить принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после вхождения в 1945 году архипелага в состав СССР. Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. В 2022 году Япония вернула в "Синюю книгу по дипломатии" формулировку об "оккупации" Южных Курил Россией, назвав острова своей неотъемлемой частью. В феврале 2023 года Кисида заявлял, что позиция японских властей в отношении островов, входящих в южную часть Курил, остаётся неизменной и не поменяется в будущем.
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