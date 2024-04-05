Под властью баранов: В ГД осудили антироссийскую политику Японии, припомнив древнюю пословицу

В последние годы Япония совершила множество недружественных в отношении Российской Федерации шагов, в одностороннем порядке отказываясь от разных договорённостей, зачастую в ущерб собственной экономике. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

"Комплекс антироссийских шагов, которые предпринимались Японией в последние годы, гораздо шире. Они очень давно пошли по пути одностороннего отказа от различных договорённостей", — объяснил парламентарий.

Япония, по сути, проводит враждебную политику в отношении России, японское правительство во главе с Фумио Кисидой сознательно подрывает свою экономическую стабильность и энергетическую безопасность. Депутат ГД Алексей Говырин

Наш собеседник добавил, что участие японских компаний в некоторых совместных с Россией энергетических проектах оказалось полностью замороженным. Диалог с Вашингтоном Токио вести не может и попросту выполняет указания американской стороны — никакой своей позиции у японских властей нет, указал Говырин. При этом они ещё параллельно сделали и утвердили приличный список направлений, по которым страна зависит от российского импорта: например, от СПГ — на 8,8%, коксующегося угля — на 8%, нефти — на 3,6%, сплава железа и хрома, без которого невозможно производить сталь, — на 50%, палладия — на 43% и ферросилиция — на 33%.

"Вспоминается японская мудрость: "Армия баранов под руководством льва сильнее армии львов, под руководством барана", — подытожил депутат.