Кисида вновь "забыл" о роли США в бомбёжке Хиросимы, но зато приплёл Россию
Премьер Японии, вспоминая Хиросиму, заявил, что РФ угрожает ядерным оружием
Председатель японского правительства Фумио Кисида. Обложка © flickr / finnishgovernment
В Парке мира, расположенном в Хиросиме, которая является первым в мире городом испытавшем на себе ужас применения ядерного оружия, прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. На этом мероприятии председатель японского правительства Фумио Кисида в своей речи не указал, что атомную бомбу на город сбросили Соединённые Штаты.
"В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее. А те, кто выжил, перенёс непередаваемые трудности. Как премьер-министр я скорблю о погибших и приношу соболезнования тем, кто до сих пор страдает от последствий. Ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться", — заявил глава кабмина Японии, так и не сказав, что атомные бомбы на эти города сбросили американские войска.
В то же время политический деятель сообщил, что миссия Страны восходящего солнца заключается в том, чтобы прилагать усилия для достижения "мира без атомного оружия". Стоит отметить, что в своей речи Кисида, забыв напомнить про роль США в трагических событиях тех лет, не забыл высказаться про Россию, которая, по его словам, угрожает ядерным вооружением.
"Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия", — заявил он.
Напомним, что в августе 1954 года два японских города подверглись атомным бомбардировкам: в тот день американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибло 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. В подавляющем большинстве это были мирные жители. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в этих городах проходят церемонии мира. В последние годы Япония предпочитает не упоминать о вине США в этих зверских деяниях. К примеру, год назад Кисида также "забыл" упомянуть о роли США в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.