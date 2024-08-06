В Парке мира, расположенном в Хиросиме, которая является первым в мире городом испытавшем на себе ужас применения ядерного оружия, прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. На этом мероприятии председатель японского правительства Фумио Кисида в своей речи не указал, что атомную бомбу на город сбросили Соединённые Штаты.

"В этот день 79 лет назад из-за атомной бомбы были потеряны, как считается, сто с лишним тысяч жизней. Город превратился в пепел, у людей отняли мечту и счастливое будущее. А те, кто выжил, перенёс непередаваемые трудности. Как премьер-министр я скорблю о погибших и приношу соболезнования тем, кто до сих пор страдает от последствий. Ужасы и страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться", — заявил глава кабмина Японии, так и не сказав, что атомные бомбы на эти города сбросили американские войска.

В то же время политический деятель сообщил, что миссия Страны восходящего солнца заключается в том, чтобы прилагать усилия для достижения "мира без атомного оружия". Стоит отметить, что в своей речи Кисида, забыв напомнить про роль США в трагических событиях тех лет, не забыл высказаться про Россию, которая, по его словам, угрожает ядерным вооружением.

"Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия", — заявил он.