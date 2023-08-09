В США объяснили забывчивость Японии и генсека ООН о виновнике бомбардировок

Забывчивость японских политиков и генсека ООН Антониу Гутерриша, не упомянувших США как виновника ядерной катастрофы в Хиросиме, вызвана страхом перед Вашингтоном. Такое мнение высказала независимый кандидат от Нью-Йорка в американский Сенат Дайан Сэйр.

"Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать", — пояснила политик в беседе с РИА "Новости".

По мнению Сэйр, количество таких рычагов у Штатов постоянно сокращается. Также она подчеркнула, что лидеры других стран, в первую очередь государств Африки, уже это осознали. Поэтому они ведут себя не так трусливо.