В США объяснили забывчивость Японии и генсека ООН о виновнике бомбардировок
Кандидат в Сенат Сэйр: Токио боится называть США, говоря о виновнике бомбардировок
Забывчивость японских политиков и генсека ООН Антониу Гутерриша, не упомянувших США как виновника ядерной катастрофы в Хиросиме, вызвана страхом перед Вашингтоном. Такое мнение высказала независимый кандидат от Нью-Йорка в американский Сенат Дайан Сэйр.
"Я думаю, это просто страх. Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать", — пояснила политик в беседе с РИА "Новости".
По мнению Сэйр, количество таких рычагов у Штатов постоянно сокращается. Также она подчеркнула, что лидеры других стран, в первую очередь государств Африки, уже это осознали. Поэтому они ведут себя не так трусливо.
Напомним, японский премьер Фумио Кисида не стал упоминать США, рассказывая об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки во время пресс-конференции, завершающей саммит G7 в мае этого года. Тогда политик говорил о парке Мира, посвящённом памяти жертв американской атомной бомбардировки, который посетили лидеры "Семёрки", однако о виновнике произошедших событий упоминать не стал.
UN Photo/Daniel Powell