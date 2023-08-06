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6 августа, 01:36

Гутерриш в речи о Хиросиме забыл упомянуть разбомбившую город страну

Гутерриш в речи о Хиросиме избежал упоминания страны, сбросившей бомбу на город

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём послании, приуроченном к годовщине трагических событий в Хиросиме, вспомнил о жертвах бомбардировки, но не назвал страну, ответственную за их гибель. Послание было зачитано его заместителем, представителем по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

"Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь, а некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения", — зачитала текст Накамицу.

Помимо этого, в обращении звучал призыв для всех стран к ядерному разоружению и напоминание о том, что любое его применение недопустимо. Однако ответственные за бомбардировки японских городов упомянуты не были.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибло 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. В подавляющем большинстве это были мирные жители. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в этих городах проходят церемонии мира.

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ТАСС / Manuel Balce Ceneta / АР

Кузьма Спирин
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