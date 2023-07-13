Регион

Уведомления отключены

12 июля, 22:07

Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

Лавров: Россия расценит факт появления F-16 у Киева как угрозу в ядерной сфере

Появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет оцениваться российской стороной как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Соответствующее заявление озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с "Лентой.ру", говоря о вероятности применения Россией данного рода вооружения.

Он напомнил, что условия применения ядерного оружия определены в российской военной доктрине, при этом США и НАТО создают риски прямого столкновения с Россией. Это, по оценке Лаврова, чревато катастрофическими последствиями.

"Лишь один пример крайне опасного развития событий — планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы — США, Великобританию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолётов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут", — предупредил глава МИД.

В этой связи Лавров подчеркнул, что факт появления таких истребителей у ВСУ будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. При этом российские военные не будут разбираться, способен ли каждый поставленный самолёт нести ядерное оружие, добавил он.

В Дании назвали условие, при котором Киев получит истребители F-16

В Дании назвали условие, при котором Киев получит истребители F-16

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс не будет передавать Украине F-16 до окончания контрнаступления. Причём обучение украинских пилотов и технических специалистов пока также невозможно.

Обложка ©

Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway

Оксана Попова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров