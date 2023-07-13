Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России

Появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет оцениваться российской стороной как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Соответствующее заявление озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с "Лентой.ру", говоря о вероятности применения Россией данного рода вооружения.

Он напомнил, что условия применения ядерного оружия определены в российской военной доктрине, при этом США и НАТО создают риски прямого столкновения с Россией. Это, по оценке Лаврова, чревато катастрофическими последствиями.

"Лишь один пример крайне опасного развития событий — планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы — США, Великобританию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолётов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут", — предупредил глава МИД.

В этой связи Лавров подчеркнул, что факт появления таких истребителей у ВСУ будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. При этом российские военные не будут разбираться, способен ли каждый поставленный самолёт нести ядерное оружие, добавил он.