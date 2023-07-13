Лавров назвал передачу Украине F-16 ядерной угрозой России
Лавров: Россия расценит факт появления F-16 у Киева как угрозу в ядерной сфере
Появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет оцениваться российской стороной как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Соответствующее заявление озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров в беседе с "Лентой.ру", говоря о вероятности применения Россией данного рода вооружения.
Он напомнил, что условия применения ядерного оружия определены в российской военной доктрине, при этом США и НАТО создают риски прямого столкновения с Россией. Это, по оценке Лаврова, чревато катастрофическими последствиями.
"Лишь один пример крайне опасного развития событий — планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы — США, Великобританию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолётов нести ядерное оружие. Никакие заверения тут не помогут", — предупредил глава МИД.
В этой связи Лавров подчеркнул, что факт появления таких истребителей у ВСУ будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. При этом российские военные не будут разбираться, способен ли каждый поставленный самолёт нести ядерное оружие, добавил он.
Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс не будет передавать Украине F-16 до окончания контрнаступления. Причём обучение украинских пилотов и технических специалистов пока также невозможно.
Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway