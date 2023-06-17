В Дании назвали условие, при котором Киев получит истребители F-16

Копенгаген готов передать Киеву истребители F-16, но есть ряд условий. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен в ходе выступления на политическом фестивале "Фолькемёдет" на острове Борнхольм.

"Это первый шаг в развитии современной украинской авиации. <...> Следующим шагом, конечно же, станет вопрос о фактической передаче боевых самолётов Украине. Украине как никогда нужны самолёты, если она хочет победить. Это касается и датских истребителей F-16", — приводит телеканал ТВ2 слова врио министра.

По его словам, Дания не может одна жертвовать самолёты Украине. Поэтому поставка истребителей будет осуществлена при условии согласия других стран на такой шаг. Поульсен отметил: нужна коалиция стран, а также одобрение Вашингтона на поставку истребителей, ведь производство американское.

"Но я также хотел бы сказать, что не могу представить, чтобы мы [это решение] не поддержали", — добавил Поульсен.