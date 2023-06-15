Норвегия и Дания передадут Украине дополнительные девять тысяч артиллерийских снарядов

Власти Норвегии и Дании решили совместно передать Киеву дополнительные девять тысяч артиллерийских снарядов на фоне нехватки боеприпасов у ВСУ. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба Министерства обороны Норвегии.

В пресс-релизе уточняется, что представители Осло передадут Украине только снаряды, в то время как представители Копенгагена — взрыватели и метательные заряды для них, а также 1500 артиллерийских боеприпасов и не менее 500 гранат.