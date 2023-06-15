Норвегия и Дания передадут Украине дополнительные девять тысяч артиллерийских снарядов
Власти Норвегии и Дании решили совместно передать Киеву дополнительные девять тысяч артиллерийских снарядов на фоне нехватки боеприпасов у ВСУ. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба Министерства обороны Норвегии.
В пресс-релизе уточняется, что представители Осло передадут Украине только снаряды, в то время как представители Копенгагена — взрыватели и метательные заряды для них, а также 1500 артиллерийских боеприпасов и не менее 500 гранат.
"У украинцев по-прежнему есть большая и острая потребность в боеприпасах для борьбы с Россией. Дания вместе с другими странами ЕС и НАТО находится в процессе разработки ряда различных мер поддержки ВСК. Вместе с Норвегией мы теперь можем отправить более 9000 полных артиллерийских снарядов за короткое время", — говорит исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. В него, в частности, войдут разные виды боеприпасов, а также бронетехника. Более того, власти Соединённых Штатов вслед за Великобританией намерены передать Украине снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.
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