ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 июня 2023, 08:23

Норвегия и Дания передадут Украине дополнительные девять тысяч артиллерийских снарядов

Власти Норвегии и Дании решили совместно передать Киеву дополнительные девять тысяч артиллерийских снарядов на фоне нехватки боеприпасов у ВСУ. Об этом проинформировала в четверг пресс-служба Министерства обороны Норвегии.

В пресс-релизе уточняется, что представители Осло передадут Украине только снаряды, в то время как представители Копенгагена — взрыватели и метательные заряды для них, а также 1500 артиллерийских боеприпасов и не менее 500 гранат.

"У украинцев по-прежнему есть большая и острая потребность в боеприпасах для борьбы с Россией. Дания вместе с другими странами ЕС и НАТО находится в процессе разработки ряда различных мер поддержки ВСК. Вместе с Норвегией мы теперь можем отправить более 9000 полных артиллерийских снарядов за короткое время", — говорит исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски
Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. В него, в частности, войдут разные виды боеприпасов, а также бронетехника. Более того, власти Соединённых Штатов вслед за Великобританией намерены передать Украине снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.

BannerImage

Getty Images / Chris McGrath

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Дания
  • Норвегия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar