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Опубликовано 14 июня 2023, 14:42
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Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о видеокадрах уничтожения российскими войсками немецкого танка Leopard в ходе спецоперации на Украине. По словам белорусского лидера, боевая машина, которую использовали ВСУ, буквально разлетелась на мелкие куски после попадания снаряда.

"Мне рассказал об этом Путин. А потом я ему рассказал — мы тоже это сфотографировали и увидели. Россияне попали в "Леопард", боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример", рассказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

Лукашенко предложил российскому лидеру обнародовать эти кадры, на что Путин ответил: "Ещё покажем".

Минобороны показало, во что ВС РФ превратили пытавшиеся атаковать их западные танки ВСУ
Минобороны показало, во что ВС РФ превратили пытавшиеся атаковать их западные танки ВСУ

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что ВСУ уже потеряли примерно 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники. Так, например, в ходе начавшегося 4 июня контрнаступления украинские войска лишились как минимум 160 танков, среди которых есть немецкие Leopard. Видео с трофейной техникой публиковало Минобороны РФ.

Какую технику НАТО утилизировала Россия с начала контрнаступления ВСУ
Какую технику НАТО утилизировала Россия с начала контрнаступления ВСУ
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ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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