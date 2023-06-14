Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о видеокадрах уничтожения российскими войсками немецкого танка Leopard в ходе спецоперации на Украине. По словам белорусского лидера, боевая машина, которую использовали ВСУ, буквально разлетелась на мелкие куски после попадания снаряда.

"Мне рассказал об этом Путин. А потом я ему рассказал — мы тоже это сфотографировали и увидели. Россияне попали в "Леопард", боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 1".