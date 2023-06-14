Лукашенко рассказал, как танк Leopard разлетелся на мелкие куски
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о видеокадрах уничтожения российскими войсками немецкого танка Leopard в ходе спецоперации на Украине. По словам белорусского лидера, боевая машина, которую использовали ВСУ, буквально разлетелась на мелкие куски после попадания снаряда.
"Мне рассказал об этом Путин. А потом я ему рассказал — мы тоже это сфотографировали и увидели. Россияне попали в "Леопард", боеприпас внутри сдетонировал. Разлетелся на мелкие куски. Вот это был яркий пример", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
Лукашенко предложил российскому лидеру обнародовать эти кадры, на что Путин ответил: "Ещё покажем".
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что ВСУ уже потеряли примерно 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники. Так, например, в ходе начавшегося 4 июня контрнаступления украинские войска лишились как минимум 160 танков, среди которых есть немецкие Leopard. Видео с трофейной техникой публиковало Минобороны РФ.
ТАСС / Михаил Терещенко