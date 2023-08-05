"Играет с огнём": В Британии Зеленского предупредили о возможной потере союзников из-за истерик
Telegraph: Украина может потерять главных союзников из-за истерики Зеленского
Киев может потерять главных союзников из-за военных и политических действий президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в материале для британской газеты The Telegraph.
"Киев играет с огнём. Как бы ни были они раздражены, они рискуют потерять своих союзников", — написал он.
По словам обозревателя, Украина сейчас находится в сложной ситуации, ведь контрнаступление провалилось, даже не прорвав оборону ВС РФ. При этом западные страны недовольны истерикой Зеленского по поводу поддержки Польши и Великобритании. А ещё атаки украинских беспилотников на Москву заставили понервничать некоторые государства.
Напомним, ранее произошёл скандал с участием Варшавы и Киева. МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за заявлений министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача. Тот призвал Киев быть более благодарным за поддержку и помощь. При этом в офисе главы Незалежной подобные заявления назвали безосновательными. После этого МИД Польши в ответ вызвал на ковёр посла Украины. Как считают в Варшаве, в ухудшении дипотношений между странами виноваты отдельные представители украинской власти. В Кремле же отметили, что со временем разногласия сторон будут только нарастать.
До этого британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Запад хочет видеть от Украины большую благодарность за поставки вооружений вместо критики по поводу отказа принимать Киев в состав НАТО. Глава Незалежной не стал молчать и дерзко заявил, что может благодарить его каждый день, едва проснувшись утром, но шутку Зеленского не поняли даже украинские дипломаты.
t.me / V_Zelenskiy_official