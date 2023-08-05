"Играет с огнём": В Британии Зеленского предупредили о возможной потере союзников из-за истерик

Киев может потерять главных союзников из-за военных и политических действий президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон в материале для британской газеты The Telegraph.

"Киев играет с огнём. Как бы ни были они раздражены, они рискуют потерять своих союзников", — написал он.