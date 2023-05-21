Кисида "забыл" в речи на G7 о роли США в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Кисида не упомянул США в речи на G7 о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал упоминать США, рассказывая об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки во время пресс-конференции, завершающей саммит G7.
"Я хотел бы рассказать о своих чувствах, почему я решил провести саммит здесь, в Хиросиме. Летом 1945 года Хиросима была разрушена атомной бомбардировкой. Парк мира и эти места в мгновение превратились в выжженную землю", — сказал он.
Кисида добавил, что японцы смогли восстановить уничтоженный город, превратив его в "город мира". Он подчеркнул значимость того, что местом встречи зарубежных лидеров выбрана именно Хиросима. Премьер отметил, что семь лет назад здесь проходила министерская встреча "Семёрки", а первым американским лидером, посетившим это место, стал Барак Обама.
Напомним, с 19 по 21 мая в Хиросиме прошёл саммит G7. Участники посетили парк Мира, посвящённый памяти жертв американской атомной бомбардировки. В таком составе (в том числе США, Великобритания, Франция) это случилось впервые. Президент США Джо Байден призвал к миру без ядерного оружия и не стал извиняться за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Хотя в 1945 году именно американские пилоты сбросили бомбы на мирные японские города, от чего погибло около 250 тысяч горожан, при этом пострадавшие продолжали умирать на протяжении многих лет от последствий лучевой болезни.
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