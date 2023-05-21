Кисида "забыл" в речи на G7 о роли США в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал упоминать США, рассказывая об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки во время пресс-конференции, завершающей саммит G7.

"Я хотел бы рассказать о своих чувствах, почему я решил провести саммит здесь, в Хиросиме. Летом 1945 года Хиросима была разрушена атомной бомбардировкой. Парк мира и эти места в мгновение превратились в выжженную землю", — сказал он.

Кисида добавил, что японцы смогли восстановить уничтоженный город, превратив его в "город мира". Он подчеркнул значимость того, что местом встречи зарубежных лидеров выбрана именно Хиросима. Премьер отметил, что семь лет назад здесь проходила министерская встреча "Семёрки", а первым американским лидером, посетившим это место, стал Барак Обама.