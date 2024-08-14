Премьер-министр Японии Кисида не будет баллотироваться на второй срок

Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не планирует баллотироваться на пост председателя Либерально-демократической партии (ЛДП), выборы которой назначены на сентябрь. По информации от агентства Киодо , политик уже начал готовиться к завершению своего срока на посту главы правительства, который он покинет по мере избрания нового лидера ЛДП.

"Люди без уважения к себе": В ГД назвали позором "забывчивость" Японии о том, кто скинул на них ядерные бомбы

"Люди без уважения к себе": В ГД назвали позором "забывчивость" Японии о том, кто скинул на них ядерные бомбы

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки обвинил премьера Японии Фумио Кисиду в уклонении от требования извинений от США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Он отметил, что несмотря на то, что Кисида часто подчёркивает своё происхождение из Хиросимы, пострадавшей от ядерного оружия, он не предпринимает шагов для официального обращения к Вашингтону с требованием признания вины.