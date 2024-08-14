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14 августа, 02:57

Премьер-министр Японии Кисида не будет баллотироваться на второй срок

Фумио Кисида в 2023 году. Обложка © X / 岸田文雄

Фумио Кисида в 2023 году. Обложка © X / 岸田文雄

Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не планирует баллотироваться на пост председателя Либерально-демократической партии (ЛДП), выборы которой назначены на сентябрь. По информации от агентства Киодо, политик уже начал готовиться к завершению своего срока на посту главы правительства, который он покинет по мере избрания нового лидера ЛДП.

В Японии председатель ЛДП автоматически становится премьер-министром, что делает решение Кисиды особенно важным для политического ландшафта страны.

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Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки обвинил премьера Японии Фумио Кисиду в уклонении от требования извинений от США за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Он отметил, что несмотря на то, что Кисида часто подчёркивает своё происхождение из Хиросимы, пострадавшей от ядерного оружия, он не предпринимает шагов для официального обращения к Вашингтону с требованием признания вины.

Кирилл Сосновских
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