Япония находится в полной зависимости от США, как и Украина. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя слова председателя японского правительства Фумио Кисиды о том, что Россия якобы угрожает ядерным вооружением.

"Политические круги Японии находятся в такой же зависимости от США, как и Украина. В полной зависимости. Слова сказать не могут, шага сделать не смеют без согласия покровителей из Вашингтона. Не удивлюсь, что и тексты официальных выступлений вассалы согласовывают с "сюзереном", — подчеркнул парламентарий.

Колунов добавил, что представители японских властей являются людьми без чести и уважения к себе, своей стране и собственному народу. Депутат напомнил, что из-за ядерных бомбардировок США в Стране восходящего солнца тысячи людей погибли мучительной смертью.

Тем не менее, по словам собеседника Life.ru, Токио продолжает "прыгать под дудку США".

"Это, знаете, как продолжать дружбу с тем, кто предал тебя и твою семью. Нормальные люди подобным даже руку не пожмут, а японцы на колени падают. Позор", — заключил парламентарий.

Ранее Life.ru сообщал, что в Японии состоялась траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки, которая произошла 79 лет назад. Председатель японского правительства Фумио Кисида "забыл" подчеркнуть, что эти страшные действия совершили Соединённые Штаты. При этом политик в плохом ключе упомянул Россию.