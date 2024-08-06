"Люди без уважения к себе": В ГД назвали позором "забывчивость" Японии о том, кто скинул на них ядерные бомбы
Депутат ГД Колунов: Япония находится в полной зависимости от США, как и Украина
Япония находится в полной зависимости от США, как и Украина. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Колунов, комментируя слова председателя японского правительства Фумио Кисиды о том, что Россия якобы угрожает ядерным вооружением.
"Политические круги Японии находятся в такой же зависимости от США, как и Украина. В полной зависимости. Слова сказать не могут, шага сделать не смеют без согласия покровителей из Вашингтона. Не удивлюсь, что и тексты официальных выступлений вассалы согласовывают с "сюзереном", — подчеркнул парламентарий.
Колунов добавил, что представители японских властей являются людьми без чести и уважения к себе, своей стране и собственному народу. Депутат напомнил, что из-за ядерных бомбардировок США в Стране восходящего солнца тысячи людей погибли мучительной смертью.
Тем не менее, по словам собеседника Life.ru, Токио продолжает "прыгать под дудку США".
"Это, знаете, как продолжать дружбу с тем, кто предал тебя и твою семью. Нормальные люди подобным даже руку не пожмут, а японцы на колени падают. Позор", — заключил парламентарий.
Ранее Life.ru сообщал, что в Японии состоялась траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки, которая произошла 79 лет назад. Председатель японского правительства Фумио Кисида "забыл" подчеркнуть, что эти страшные действия совершили Соединённые Штаты. При этом политик в плохом ключе упомянул Россию.
Напомним, в августе 1945 года Хиросима и Нагасаки в Японии подверглись атомным бомбардировкам США. В первом городе погибло 140 тысяч человек, во втором — 74 тысячи. В подавляющем большинстве это были мирные жители. В годовщину трагических событий 6-го и 9 августа в этих городах проходят церемонии мира. В последние годы Япония предпочитает не упоминать о вине США в этих зверских деяниях. К слову, год назад Кисида также "забыл" упомянуть о роли США в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.