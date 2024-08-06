Японские политики забыли упомянуть, что именно США ударили по Хиросиме
На церемонии в честь погибших при атомной бомбардировке Хиросимы ни один из выступавших японских политиков не вспомнил, что ядерную бомбу сбросили США.
Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки отметил, что на планете не было такого оружия, которое придумали, но не применили, но вот кто именно применил, он не указал.
"Химическое оружие применяется, несмотря на то, что оно запрещено, так же и ядерное оружие до тех пор, пока оно существует, когда-нибудь может быть вновь использовано", — отметил губернатор.
Замгенсека ООН Идзуми Накамицу тоже не сочла нужным упоминать точку вылета атомных бомб в сторону Хиросимы. Она отметила, что мир должен помнить трагедию, чтобы не повторять её вновь, намекая на реальную атомную угрозу сегодня.
Напомним, что 6-го и 9 августа 1945 года два японских города подверглись атомным бомбардировкам: американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибло 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. В подавляющем большинстве это были мирные жители.
В годовщину трагических событий в этих городах проходят церемонии мира. Сегодня траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки состоялась в Парке мира в Хиросиме. На этом мероприятии председатель японского правительства Фумио Кисида также забыл указать, что атомную бомбу на город сбросили Соединённые Штаты.
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