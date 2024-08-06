Японские политики забыли упомянуть, что именно США ударили по Хиросиме

На церемонии в честь погибших при атомной бомбардировке Хиросимы ни один из выступавших японских политиков не вспомнил, что ядерную бомбу сбросили США.

Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки отметил, что на планете не было такого оружия, которое придумали, но не применили, но вот кто именно применил, он не указал.

"Химическое оружие применяется, несмотря на то, что оно запрещено, так же и ядерное оружие до тех пор, пока оно существует, когда-нибудь может быть вновь использовано", — отметил губернатор.

Замгенсека ООН Идзуми Накамицу тоже не сочла нужным упоминать точку вылета атомных бомб в сторону Хиросимы. Она отметила, что мир должен помнить трагедию, чтобы не повторять её вновь, намекая на реальную атомную угрозу сегодня.