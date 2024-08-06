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Регион
6 августа, 01:32

"Нам нужен мир": Мэр Хиросимы вспомнил слова Горбачёва в годовщину бомбардировки

Мэр Хиросимы Мацуи процитировал Горбачёва в годовщину бомбардировки города

На траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки японской Хиросимы вспомнили слова первого президента СССР Михаила Горбачёва о недопущении использования ядерного оружия. Их произнёс мэр города Кадзуми Мацуи.

"В 1989 году, когда возросли движения за демократию, была разрушена Берлинская стена – символ холодной войны Востока и Запада. Экс-президент Горбачев однажды сказал так: "Нам нужен мир, мы должны стремиться к прекращению гонки вооружений, страха перед ядерным оружием, искоренить ядерное оружие, а региональные конфликты решать политическим путём", — заявил он со сцены.

Напомним, что в августе 1954 года два японских города подверглись атомным бомбардировкам: в тот день американские пилоты сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. В Хиросиме погибло 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. В подавляющем большинстве это были мирные жители. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в этих городах проходят церемонии мира. В последние годы Япония предпочитает не упоминать о вине США в этих зверских деяниях.

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Shutterstock / FOTODOM / Adansijav Official

Оксана Попова
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