Внук Оппенгеймера призвал не повторять события 1945 года в Хиросиме 3 июня, 15:56 Внук создателя ядерной бомбы США призвал не повторять события в Хиросиме. Обложка © Freepik

Внук создателя американской ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера призвал мир приложить все усилия, чтобы избежать сценария нанесения ядерных ударов. Об этом он сказал во время своего визита в Хиросиму 1 июня, где ему удалось пообщаться с Кэйко Огурой, ставшей свидетелем смертоносной американской бомбардировки 6 августа 1945 года.

"Поскольку напряжённость между крупными державами возрастает, а гонка вооружений продолжается, сейчас самое время прислушаться к советам моего деда, который подчёркивал необходимость международной солидарности, и подумать о мире во всём мире", — отметил Чарльз Оппенгеймер.

По его словам, в Хиросиме он смог детально узнать о последствиях ядерной атаки, которые ужаснули его, поэтому теперь Оппенгеймер уверен, что человечество не должно прибегать ни к каким бомбам во время боевых действий. Однако в своём выступлении на пресс-конференции в Токио мужчина деликатно обошёл стороной неудобный для американцев момент, что именно США стали единственной страной в мире, устроившей атомный взрыв. В Хиросиме тогда в одночасье погибло до 100 тысяч человек, а в Нагасаки — 70 тысяч.

Ранее бывший спецпомощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон заявил, что поведение западных стран в конфликте на Украине приближает мир к началу ядерной войны. По его словам, Вашингтон вместе с партнёрами провоцируют эскалацию ради финансовой выгоды, которую они получают от оборонных заказов.

Авторы Татьяна Миссуми