Лукашенко заявил о небывалой близости мира к ядерной войне и напомнил о лжи Запада в 41-м

Мир никогда не был так близок к ядерной войне, как сегодня. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

Белорусский лидер отметил, что высказывания западных политиков, в частности президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину, ведут к эскалации не только на европейском континенте, но и в мире. Он напомнил, что в 1941 году Запад также утверждал, что всё будет нормально и никакой войны якобы не будет.