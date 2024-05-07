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7 мая, 16:12

Лукашенко заявил о небывалой близости мира к ядерной войне и напомнил о лжи Запада в 41-м

Лукашенко: Мир никогда не был так близок к ядерной войне, как сейчас

Мир никогда не был так близок к ядерной войне, как сегодня. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

Белорусский лидер отметил, что высказывания западных политиков, в частности президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину, ведут к эскалации не только на европейском континенте, но и в мире. Он напомнил, что в 1941 году Запад также утверждал, что всё будет нормально и никакой войны якобы не будет.

"Глава государства подчеркнул, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас", — пишет белорусское агентство БелТА в телеграм-канале.

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"Никто в наступление не пойдёт": Лукашенко назвал цель внезапной проверки ядерного оружия

Ранее Макрон заявил, что Франция не находится в войне ни с Россией, ни с её народом. Несмотря на это, на днях он вновь подтвердил планы по отправке войск на Украину. Французский лидер отметил, что "многие страны Евросоюза" якобы согласились с позицией Парижа, однако уточнять, что именно это за государства, не стал. Его заявление не осталось без внимания. В Кремле, в частности, назвали слова Макрона о войсках Франции на Украине новым витком эскалации.

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Сайт президента Белоруссии

Наталья Исакова
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