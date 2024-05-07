Лукашенко заявил о небывалой близости мира к ядерной войне и напомнил о лжи Запада в 41-м
Лукашенко: Мир никогда не был так близок к ядерной войне, как сейчас
Мир никогда не был так близок к ядерной войне, как сегодня. Соответствующее заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Победы.
Белорусский лидер отметил, что высказывания западных политиков, в частности президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину, ведут к эскалации не только на европейском континенте, но и в мире. Он напомнил, что в 1941 году Запад также утверждал, что всё будет нормально и никакой войны якобы не будет.
"Глава государства подчеркнул, что мир никогда не подходил так близко к порогу ядерной войны, как сейчас", — пишет белорусское агентство БелТА в телеграм-канале.
Ранее Макрон заявил, что Франция не находится в войне ни с Россией, ни с её народом. Несмотря на это, на днях он вновь подтвердил планы по отправке войск на Украину. Французский лидер отметил, что "многие страны Евросоюза" якобы согласились с позицией Парижа, однако уточнять, что именно это за государства, не стал. Его заявление не осталось без внимания. В Кремле, в частности, назвали слова Макрона о войсках Франции на Украине новым витком эскалации.
Сайт президента Белоруссии