"Никто в наступление не пойдёт": Лукашенко назвал цель внезапной проверки ядерного оружия

Размещённое в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) является средством сдерживания, поэтому никто в наступление с ним идти не собирается. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.

В Белоруссии начали проверку носителей тактического ядерного оружия. Видео © Telegram / ВоенТВ Беларуси

"Это оружие сдерживания, защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдёт", — сказал он, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Победы.

Также Лукашенко отметил, что в Белоруссии сегодня "впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия". Он подчеркнул, что проверка носит исключительно оборонительный характер. По словам белорусского лидера, Минск не собирается поддаваться на провокации и воевать с какой-то страной, однако в случае нападения готов нанести оппоненту неприемлемый ущерб. Бросать людей в горнило войны, добавил Лукашенко, не в его компетенции.

Президент Белоруссии также обратился к народам ближнего и дальнего зарубежья с просьбой остановить "обезумевших политиканов" и не дать им шанса начать войну. Вместе с тем он выразил уверенность, что белорусы должны быть готовы к абсолютно любому развитию событий.

Ранее стало известно, что ВС Белоруссии в четверг, 7 мая, начали проверку готовности сил и средств носителей тактического оружия. Речь идёт об оперативно-тактическом комплексе "Искандер" и самолётах Су-25.