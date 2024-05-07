"Никто в наступление не пойдёт": Лукашенко назвал цель внезапной проверки ядерного оружия
Лукашенко назвал российское ТЯО, размещённое в Белоруссии, средством сдерживания
Размещённое в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) является средством сдерживания, поэтому никто в наступление с ним идти не собирается. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко.
В Белоруссии начали проверку носителей тактического ядерного оружия. Видео © Telegram / ВоенТВ Беларуси
"Это оружие сдерживания, защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдёт", — сказал он, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Победы.
Также Лукашенко отметил, что в Белоруссии сегодня "впервые планируется отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия". Он подчеркнул, что проверка носит исключительно оборонительный характер. По словам белорусского лидера, Минск не собирается поддаваться на провокации и воевать с какой-то страной, однако в случае нападения готов нанести оппоненту неприемлемый ущерб. Бросать людей в горнило войны, добавил Лукашенко, не в его компетенции.
Президент Белоруссии также обратился к народам ближнего и дальнего зарубежья с просьбой остановить "обезумевших политиканов" и не дать им шанса начать войну. Вместе с тем он выразил уверенность, что белорусы должны быть готовы к абсолютно любому развитию событий.
Ранее стало известно, что ВС Белоруссии в четверг, 7 мая, начали проверку готовности сил и средств носителей тактического оружия. Речь идёт об оперативно-тактическом комплексе "Искандер" и самолётах Су-25.
Как сообщал Life.ru, в понедельник, 6 мая, Генштаб России заявил о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями, авиацией и силами ВМФ. Это решение было принято в ответ на угрозы западных стран и для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. В МИД РФ заявили, что учения должны остудить "горячие головы" Запада.
Напомним, весной 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в Белоруссии завершается строительство хранилища российского тактического ядерного оружия. А 25 мая министры обороны двух стран подписали документы о его хранении, причём контроль за ЯО остаётся у Москвы. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из России в Белоруссию, глава республики также выразил уверенность, что оно не будет применено.
Сайт президента Белоруссии