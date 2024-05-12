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12 мая, 07:31

Запад просят отказаться на Украине от шагов навстречу ядерной войне

The Hill: Действия Запада в конфликте на Украине приближают мир к ядерной войне

Поведение западных стран в конфликте на Украине приближает мир к началу ядерной войны. Так считает бывший спецпомощник по политике и коммуникациям в Пентагоне Дуглас Маккиннон. Он отметил, что Вашингтон вместе с партнёрами провоцирует эскалацию ради финансовой выгоды, которую они получат от оборонных заказов.

"Украина стала подарком, куда продолжают поступать [средства]. Но когда нескончаемый приток денег налогоплательщиков начинает напоминать мошенничество, растрату и злоупотребления? Некоторые, конечно, сказали бы это сейчас, поскольку сотни миллионов долларов уже исчезли на Украине без какой-либо отчётности", — пишет Маккиннон в статье для издания The Hill.

По оценке аналитика, день за днём конфликт всё больше "приближается к нанесению ядерного удара". Он напомнил, что в США, говоря о помощи Киеву, предусматривают оказание поддержки в долгосрочной перспективе. При этом, согласно утверждению миллиардера Дэвида Сакса, речь идёт о десяти годах.

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Как сообщал Life.ru, 10 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выделит очередной пакет помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. Предположительно, в пакет войдут снаряды к системам ПВО Patriot, ракеты для ПЗРК Stinger и БМП Bradley.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Осипов
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