10 тысяч рублей за кило: Премиальный сорт риса для богачей создали в Японии
Рис стоимостью 10 тысяч рублей за килограмм попал в Книгу рекордов Гиннеса
Самый дорогой рис в мире. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kinmemairice
Японская компания Toyo Rice Corporation создала эксклюзивный сорт риса под названием Kinmemai Premium. Каждое зерно на производстве отбирается вручную, а обработка крупы занимает шесть месяцев. Ценник на продукцию премиум-класса соответствующий — 109 долларов (более 10 тысяч рублей) за килограмм, пишет Oddity Central.
По данным издания, недавно Kinmemai Premium даже вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой сорт риса. Неприлично высокая стоимость объясняется уникальной технологией, разработанной почти два десятилетия назад. При производстве с каждого зерна удаляется несъедобный восковой слой, причём все полезные вещества остаются нетронутыми. Бонусом покупателям обещают уникальный аромат и сладковатый привкус готовых блюд.
А ранее Книга рекордов Гиннеса пополнилась самой дорогой в мире бутылкой коньяка. Её владельцем является французский коллекционер, который сам был удивлён находке в своих закромах. Напиток был разлит в 1696 году, его стоимость вместе с тарой оценивается в 300 тысяч долларов.