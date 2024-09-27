10 тысяч рублей за кило: Премиальный сорт риса для богачей создали в Японии

Японская компания Toyo Rice Corporation создала эксклюзивный сорт риса под названием Kinmemai Premium. Каждое зерно на производстве отбирается вручную, а обработка крупы занимает шесть месяцев. Ценник на продукцию премиум-класса соответствующий — 109 долларов (более 10 тысяч рублей) за килограмм, пишет Oddity Central.

По данным издания, недавно Kinmemai Premium даже вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой сорт риса. Неприлично высокая стоимость объясняется уникальной технологией, разработанной почти два десятилетия назад. При производстве с каждого зерна удаляется несъедобный восковой слой, причём все полезные вещества остаются нетронутыми. Бонусом покупателям обещают уникальный аромат и сладковатый привкус готовых блюд.