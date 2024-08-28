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28 августа, 19:00

328-летнюю бутылку коньяка признали старейшей в мире

UPI: Коньяк Jules Robin 1696 года из коллекции жителя Франции признан старейшим

Самый старый коньяк в мире. Обложка © X / Guinness World Records

Самый старый коньяк в мире. Обложка © X / Guinness World Records

328-летняя бутылка коньяка из коллекции жителя Франции признана самой старой в мире. Об этом сообщили в пресс-службе Книги рекордов Гиннеса.

«328-летний коньяк был сертифицирован как самый старый из существующих. Бутылка коньяка Jules Robin 1696 года принадлежит коллекционеру Ларсу Янссену, который недавно обнаружил её среди своего огромного запаса редких коньяков», — рассказали в пресс-службе организации.

Уточняется, что напиток был приготовлен в 1696 году. По мнению специалистов, примерная стоимость алкоголя составляет около $300 тысяч.

Ранее считалось, что старейшим коньяком в мире является напиток 1762 года производства Gautier. Одна из трёх оставшихся бутылок была продана на аукционе Sotheby's за $146 тысяч в 2020 году. Владелец же бутылки Jules Robin заявил, что не станет избавляться от столь ценного экземпляра.

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Ранее россиянам рассказали, что коньяк нельзя использовать как средство от давления. По словам наркологов, этот алкогольный напиток приводит к опасным скачкам артериального давления, аритмии, инфаркту и инсульту. Кроме того, он вредит сердечно-сосудистой системе и может провоцировать аппетит, из-за которого человек будет есть больше, чем нужно.

Александра Мышляева
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