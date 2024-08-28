328-летнюю бутылку коньяка признали старейшей в мире
UPI: Коньяк Jules Robin 1696 года из коллекции жителя Франции признан старейшим
Самый старый коньяк в мире. Обложка © X / Guinness World Records
328-летняя бутылка коньяка из коллекции жителя Франции признана самой старой в мире. Об этом сообщили в пресс-службе Книги рекордов Гиннеса.
«328-летний коньяк был сертифицирован как самый старый из существующих. Бутылка коньяка Jules Robin 1696 года принадлежит коллекционеру Ларсу Янссену, который недавно обнаружил её среди своего огромного запаса редких коньяков», — рассказали в пресс-службе организации.
Уточняется, что напиток был приготовлен в 1696 году. По мнению специалистов, примерная стоимость алкоголя составляет около $300 тысяч.
Ранее считалось, что старейшим коньяком в мире является напиток 1762 года производства Gautier. Одна из трёх оставшихся бутылок была продана на аукционе Sotheby's за $146 тысяч в 2020 году. Владелец же бутылки Jules Robin заявил, что не станет избавляться от столь ценного экземпляра.
Ранее россиянам рассказали, что коньяк нельзя использовать как средство от давления. По словам наркологов, этот алкогольный напиток приводит к опасным скачкам артериального давления, аритмии, инфаркту и инсульту. Кроме того, он вредит сердечно-сосудистой системе и может провоцировать аппетит, из-за которого человек будет есть больше, чем нужно.