328-летнюю бутылку коньяка признали старейшей в мире

328-летняя бутылка коньяка из коллекции жителя Франции признана самой старой в мире. Об этом сообщили в пресс-службе Книги рекордов Гиннеса.

«328-летний коньяк был сертифицирован как самый старый из существующих. Бутылка коньяка Jules Robin 1696 года принадлежит коллекционеру Ларсу Янссену, который недавно обнаружил её среди своего огромного запаса редких коньяков», — рассказали в пресс-службе организации.

Уточняется, что напиток был приготовлен в 1696 году. По мнению специалистов, примерная стоимость алкоголя составляет около $300 тысяч.

Ранее считалось, что старейшим коньяком в мире является напиток 1762 года производства Gautier. Одна из трёх оставшихся бутылок была продана на аукционе Sotheby's за $146 тысяч в 2020 году. Владелец же бутылки Jules Robin заявил, что не станет избавляться от столь ценного экземпляра.