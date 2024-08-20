Россиян предупредили о смертельной опасности палёного армянского коньяка Врач Кашух заявила, что поддельный армянский коньяк вызывает слепоту или смерть 20 августа, 12:59 Армянский коньяк. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

В некачественный армянский коньяк часто добавляют невиноградный спирт, который не прошёл должную обработку, в итоге человек может ослепнуть или даже умереть. Об этом рассказала Life.ru врач-эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог Екатерина Кашух, комментируя результаты исследования о том, что в России 90% продаваемого коньяка небезопасно.

Главная проблема палёного алкоголя в том, что для него используется дешёвое сырьё, качество которого зачастую не контролируется. Оно может содержать метанол, фурфурол, ацетон и другие токсичные соединения. Екатерина Кашух Врач-эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог

Опасные соединения в алкоголе могут вызвать не только отравление, но и повреждения печени, почек и нервной системы, отметила медик. Если "повезёт", то человек отделается тяжёлым похмельем, в других случаях могут наступить слепота и даже смерть, добавила она.

В норме коньяк готовят из виноградного спирта, напомнила Кашух. Его получают путём ферментации (сквашивания) виноградного сока или жмыха. При умеренном употреблении такой спирт считается относительно безопасным для здоровья. Кроме того, его качество тщательно контролируется на предмет вредных примесей. Однако недобросовестные производители часто используют невиноградный спирт, изготовленный из картофеля, зерновых или свёклы.

"Невиноградный спирт также используется при изготовлении алкогольных напитков, однако работать с ним следует особенно осторожно: из-за различий в процессе ферментации и дистилляции он может содержать более высокий уровень метанола и других токсичных веществ", — уточнила Кашух.

Факт, что содержание невиноградных спиртов не указано на упаковке коньяка, является грубым нарушением. Велика вероятность, что сырьё не прошло должным образом проверку и может нанести вред здоровью: токсичные примеси в алкоголе повреждают клетки печени, могут способствовать развитию заболеваний поджелудочной железы, почек, желудка, заключила доктор.

Ранее Life.ru писал, что почти в половину армянских коньяков, продаваемых в российских магазинах, добавляют неизвестный спирт, а ещё 90% из них небезопасны. Это следует из результатов совместного исследования международной ассоциации "Антиконтрафакт" и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Эксперты изучили 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей.