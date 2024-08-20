90% —небезопасны: Почти в половину армянских коньяков добавляют неизвестный спирт

Почти в половину армянских коньяков, продаваемых в российских магазинах, добавляют неизвестный спирт, а ещё 90% из них небезопасны. Как пишет ТАСС, это следует из результатов совместного исследования международной ассоциации "Антиконтрафакт" и Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, с которыми ознакомились корреспонденты информагентства.

Журналисты сообщают, что было обследовано 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей. Все приобретённые в обычных российских магазинах образцы оказались в распоряжении сотрудников независимой лаборатории Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, которые и провели исследование.

"В 177 из них, то есть 89% — 9 из 10 образцов, выявили нарушения. А почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения", — указано в материале.

В статье также говорится о том, что именно спирты виноградного происхождения делают данный напиток коньяком. В то же время специалисты подчеркнули, что только 23 образца соответствовали действующим на территории России нормам.

После обнаруженного ассоциация "Антиконтрафакт" направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль, чтобы сотрудники этих ведомств приняли меры в отношении ввозимой из Армении продукции. В них сообщается, что такие товары создают угрозу вытеснения с рынка добросовестных участников оборота.

Генеральный директор ассоциации "Антиконтрафакт" Кристина Скрипник по этому поводу заявила, что результаты исследований оказались шокирующими. По её словам, она и те, кто проводил эту работу, были готовы выявить какое-то количество нарушений, но то, что почти половина коньяков в магазинах полностью поддельные, — это зашкаливающий показатель.

"Интересно, что, даже если выбрать одну марку и покупать только её, — это вовсе не гарантия того, что тебя не обманут. Образцы одной и той же марки с одной датой розлива могут соответствовать нормам, они же с другой датой розлива вместо виноградного спирта содержат спирты невиноградного происхождения", — заключила Скрипник.